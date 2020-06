Schianto nella notte sulla Provinciale per Valdilana: donna in ospedale e auto distrutta

Saranno da accertare le cause dell'incidente stradale autonomo avvenuto questa notte sulla Provinciale 232 in direzione Valdilana, nel territorio di Quaregna Cerreto.

Alla guida una donna di 46 anni, residente a Valdilana e trasportata all'Ospedale degli Infermi di Ponderano per le cure del caso dai sanitari del 118 accorso sul posto, insieme agli agenti della Polizia stradale. Al momento non si conoscono le sue condizioni di salute ma non sembrano gravi. La strada è stata ripulita dai detriti e l'auto rimossa dal carro attrezzi.