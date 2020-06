Attimi di disagio in borgata Lora di Trivero (Valdilana), questa notte intorno all'una per la presenza sulla strada di due cavalli e un asino. Gli animali, approfittando di un malfunzionamento del "pastore elettrico", sono scappati creando pericolo per gli automobilisti.

Sono intervenuti i Carabinieri che hanno curato la viabilità e sono risaliti al legittimo proprietario che ha provveduto a riportarli nel recinto.