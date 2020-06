Cossato in lutto per la morte di Gino Cantarello, il ricordo delle figlie

Cossato in lutto per la morte di Gino Cantarello, mancato ieri mattina all'età di 95 anni. Molto conosciuto in città, è stato titolare del negozio di materassi, situato in via Mazzini, dal 1962 al 2000. “Era la memoria storica di Cossato – confidano le figlie Mara, Patrizia e Cinzia – Papà era una persona al passo coi tempi. Amante della vita, gli piaceva viaggiare, informarsi sul mondo che lo circondava e sapere tutto utilizzando il computer. Non si arrendeva mai”.

Il Santo Rosario verrà recitato oggi, giovedì 11 giugno, alle 18, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta a Cossato. Nello stesso luogo, si terranno i funerali domani, venerdì 12 giugno.