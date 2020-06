Cossatese, post emergenza: si alzano le misure di sicurezza a contrasto dei reati predatori

Mercato, uffici postali, stazione ferroviaria, area pedonale di Cossato sono stati al centro del servizio di prevenzione dei Carabinieri, mirato al contrasto dei reati predatori tipo truffe, furti e rapine ai danni dei cittadini, degli anziani. A prendere parte all'operazione, il personale della Radiomobile di Cossato, i Carabinieri delle stazioni di Mottalciata e Mosso.

Non solo divise ma anche militari in borghese, hanno setacciato e tenuto sotto sorveglianza le varie zone sensibili. 40 le persone controllate oltre alle decine di auto ma nessuna contravvenzione elevata. "I diversi posti di controllo hanno cinturato la provincia -precisa il comandante della Compagnia di Cossato, Maggiore Sergio Siddi-. In questa Fase 2 di post emergenza è possibile che bande organizzate nei reati predatori possano entrare nel Biellese. A questo proposito invitiamo la cittadinanza a mantenere alta l'attenzione".