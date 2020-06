Black Lives Matter, No al Razzismo. Anche a Biella la protesta per l'uccisione di George Floyd

Anche Biella, come nei giorni scorsi è accaduto in altre città italiane tra le quali Torino, scende in campo con un flash mob di protesta per l'uccisione dell'afroamericano Floyd da parte delle Polizia di Minneapolis. Ecco la nota stampa di Biella Antifascista, organizzatrice dell'evento.

"L'uccisione di George Floyd da parte della polizia di Minneapolis si aggiunge ad una lunga serie di assassinii da parte della polizia americana a danno della comunità afroamericana. Centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza per protestare contro il razzismo sistemico negli Stati Uniti. Razzismo sistemico non significa solo uccisioni e violenze ma intende la marginalizzazione di ampie fette di popolazione razializzata. Crediamo che gli USA ci parlino da vicino. La situazione italiana è tutt'altro che rosea. Negli ultimi anni si sono moltiplicati gli episodi di violenza a danno della comunità nera e straniera che abita nel nostro paese.

Il razzismo sistemico si palesa negli accordi istituzionali con la Libia e la Turchia per fermare i migranti, nelle retate della polizia nelle stazioni o nei pressi dei confini con la Francia, nell'esistenza dei CPR (centri di permanenza e rimpatrio), in episodi quotidiani di prevaricazione e violenza verbale e fisica e molto altro ancora. Scendiamo in piazza per ricordare George Floyd, per esprimere solidarietà con chi riempie le strade americane e perché crediamo sia necessario lottare contro il razzismo in ogni contesto. Invitiamo tutti/e a partecipare e riempire la piazza di cartelli in cui esprimere i propri messaggi di solidarietà e lotta

Contro ogni forma di discriminazione e razzismo noi manifestiamo.Il FlashMob si svolgerà nel rispetto delle attuali misure di contenimento del Covid-19; invitiamo dunque tutti i partecipanti ad utilizzare la mascherina e a rispettare il distanziamento fisico.La manifestazione si terrà anche in caso di pioggia".