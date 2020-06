Biella, volano pugni e spintoni: coppia di fratelli in ospedale. Denunciato per aggressione un 18enne

Da un confronto molto accesso avvenuto nei giorni scorsi per futili motivi si è arrivati ad un'aggressione vera e propria a suon di pugni e spintoni. Vittime della violenza un 50enne di Biella invalido e suo fratello giunto in suo soccorso. I due fratelli sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Ponderano per le cure del caso e, una volta dimessi, hanno raggiunto la locale stazione dei Carabinieri di Biella per sporgere denuncia e raccontare l'accaduto; in seguito, dopo opportune indagini, è stato identificato l'assalitore: si tratta di un 18enne di Biella che è stato deferito all'autorità giudiziaria per lesioni personali.