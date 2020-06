Biella, scontro tra auto alla rotonda: donna in ospedale e traffico rallentato

È stata trasportata in ospedale dai sanitari del 118 la donna rimasta coinvolta in un incidente stradale avvenuto a Biella intorno alle 11. Per cause da accertare, due auto si sono scontrate alla rotonda di via Addis Abeba e via Galimberti e hanno riportato alcuni danni alla carrozzeria. Sul posto anche la Protezione civile e gli agenti di Polizia locale. Il traffico è rallentato, in attesa della rimozione dei veicoli.