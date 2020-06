Sardi e Cantoria parrocchiale di Bioglio per la festa di fra’ Nicola da Gesturi

Domenica 7 giugno, presso la chiesa parrocchiale di Bioglio, si è celebrata la festa del Beato Nicola da Gesturi, figura che continua ad essere attuale per la comunità parrocchiale di Bioglio con il suo parroco Don Luigi Tajana e la comunità Sarda “Su Nuraghe”; l’appuntamento annuale è un’importante occasione per meditare sui semplici ma profondi valori da lui testimoniati attraverso la quotidianità.“Perché a Bioglio si ricorda un Frate Sardo?”, si chiederà qualcuno. La risposta è semplice: ventuno anni fa un gruppo di fedeli della parrocchia di Bioglio, sollecitato dall’allora parroco Don Mario Parmigiani, partecipò, in Piazza San Pietro a Roma, alla Beatificazione di Fra Nicola.

Tutti rimasero talmente affascinati da questa figura tanto semplice quanto “profonda” che vollero approfondire la conoscenza del frate che fece del silenzio il suo punto di forza. Il legame tra il Beato e la comunità Biogliese, concretizzatosi poi con la realizzazione di una cappella a Lui intitolata nella chiesa parrocchiale, è più che mai vivo ancora oggi e ogni anno la festa di Fra Nicola viene celebrata dai fedeli con grande devozione.In questo anniversario Don Luigi Tajana durante la liturgia ha richiamato la Lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi:“…siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace”.Nicola da Gesturi ha semplicemente messo in pratica queste parole. Don Luigi ha ribadito che i Santi ci dimostrano che i loro percorsi di vita si compongono di elementi di normalità e semplicità. Tutti quanti possiamo sperimentare questo stato di grazia, ma questo può avvenire solo attraverso una completa fiducia in Dio: è questo il salto di qualità dei santi.

Fra Nicola, nei suoi 38 anni di questua quotidiana, ha fatto molti passi per le vie di Cagliari, passi di santità a servizio dei poveri, caratterizzati da una piena fiducia in Dio.La celebrazione della Santa Messa ha acquistato un significato ancor più particolare perché ha segnato il ritorno della cantoria parrocchiale che, con le sue melodie, ha dato un segno di normalità e speranza dopo la lunga interruzione a causa dell’emergenza sanitaria.