insiemepiùforti, Rispondere all’emergenza nell’emergenza

Prosegue l’illustrazione dei progetti sostenuti da Fondazione CRB e Banca Simetica nell’ambito del bando “Comunità fragile” per le persone in difficoltà.

SEZIONE AISM BIELLA

Progetto “Rispondere all’emergenza nell’emergenza #insiemepiùforti”

Storia, attività, mission

AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, è l’unica organizzazione in Italia che si occupa in modo strutturato e organico di tutti gli aspetti legati alla sclerosi multipla (SM), attraverso una prospettiva d’insieme che abbraccia il tema dei diritti delle persone con SM, i servizi sanitari e socio-sanitari, la promozione, l’indirizzo e il finanziamento della ricerca scientifica.

Nata nel 1968 per rappresentare i diritti e le speranze delle persone con SM, AISM è da allora il punto di riferimento più autorevole per chi è colpito dalla patologia, ma anche per i familiari, gli operatori sociali e sanitari e tutti coloro impegnati a cambiare la realtà della sclerosi multipla.

Per le PERSONE, per garantire loro la possibilità di realizzare il proprio progetto di vita, il nostro compito è fornire accoglienza, informazione, orientamento, supporto e servizi. Ogni giorno, in modo capillare, grazie a una rete che conta 98 Sezioni provinciali, i Coordinamenti regionali, 50 Gruppi operativi, e grazie all’energia e all’entusiasmo di oltre 13.000 volontari.

E' questa forza che fa di AISM l’interlocutore più vicino perché nessuno sia lasciato solo, ma sostenuto da risposte qualificate.

Grazie a interventi diretti di sostegno all’autonomia e all’empowerment individuali, che si integrano con la promozione e la qualificazione della rete territoriale dei servizi, ciascuno, in ogni fase di vita e di malattia, è posto al centro di un progetto individuale riabilitativo e socio assistenziale.

Contesto di riferimento

Per le persone con sclerosi multipla tutto questo vuol dire essere colpiti due volte dalla crisi sanitaria e sociale scatenata dal coronavirus: oggi perché a causa della fragilità della loro malattia sono costrette a maggiori restrizioni e nello stesso tempo vedono ridotti i servizi di cui hanno bisogno; domani, fuori dall’emergenza ma comunque in un mondo che cambierà abitudini e comportamenti, perché rischiano di subire limitazioni rispetto a quei diritti che tanto faticosamente abbiamo conquistato insieme in 50 anni di storia. Ed AISM è in prima fila oggi, nell’emergenza, e vuole esserlo domani, ancora più forte, ancora più presente.

Il progetto

Per riconvertire le attività di supporto e affiancamento alle persone con sm compatibilmente con i decreti governativi, la sezione AISM di Biella ha da subito rimodulato le attività inmodo innovativo per rispondere efficacemente all'eccezionalità del momento.

Aiuto per la prosecuzione della terapia farmacologica: ritiro farmaco o accompagnamento per poter svolgere la prestazione infusionale; trasporto attrezzato; orientamento su come gestire il rapporto di lavoro (lavoro agile, assenze, malattia) e problematiche legate a visite per accertamenti medico legali; fronteggiare i bisogni della quotidianità (approvvigionamenti e necessità giornaliere); attività di accoglienza per monitoraggio delle situazioni e rilevazioni di particolari esigenze effettuando attività telefonica soprattutto per quelle a rischio di isolamento sociale, ascoltando le problematiche emergenti per approntare con speditezza soluzioni individuali e collettive; servizio di supporto psicologico in videochiamata in merito alle difficoltà emotive contingenti.

È necessario essere reattivi e rapidi nell’applicazione delle molteplici soluzioni.

Dichiarazione della Presidente Mirella Massirio:

“É importantissimo che manteniamo alto l’impegno di garantire i servizi e le risposte a favore delle persone con sclerosi multipla e i loro diritti, primo fra tutti quello di essere curati, inclusi nella vita sociale e tutelati nel lavoro, anche in una situazione di emergenza che li vede in maggior pericolo e difficoltà. Ed è quello che in questi giorni stiamo facendo partendo dalla capacità di ascoltare le persone, di essere comunità nella comunità, e di trasformare i bisogni in nuove risposte per assicurare vecchi e nuovi diritti, come quello al lavoro agile per le persone con handicap grave, gravi patologie, immuno depressione che abbiamo appena conquistato. Ringrazio a nome mio e di tutti i nostri collaboratori la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Banca Simetica che con la loro sensibilità hanno sempre sostenuto e aiutato la nostra associazione nei momenti di difficoltà e fragilità.”

Dati tecnici e info

COSTO COMPLESSIVO € 7.389

CONTRIBUTO € 4.750