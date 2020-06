Gita virtuale di fine anno alla Primaria Cridis

Martedì 9 giugno, per festeggiare la fine di questo particolare anno scolastico, gli insegnanti della scuola primaria "T. G. Cridis" hanno organizzato una gita un speciale grazie alla collaborazione dello staff di Palazzo Reale di Torino e, in particolare, della dott.ssa Stefania Spinazzola.

Alle 17 tutti i bambini della scuola, le loro famiglie e gli insegnanti si sono connessi ad una classroom e dopo i saluti iniziali hanno assistito ad una vera e propria visita guidata virtuale, creata ad hoc dagli esperti del museo, che li ha portati tra le sale e gli arredi di Palazzo Reale, alla ricerca degli animali raffigurati. La visita è stata molto interessante e si è conclusa con la proposta laboratoriale di creare un animale fantastico prendendo spunto da quelli che sono stati osservati.

È stato un bellissimo momento ricco di suggestione e coinvolgimento, come dimostrano i commenti di stupore che i bambini hanno scritto sulla chat. La gita si è conclusa con i saluti e i ringraziamenti doverosi a tutti i bambini e alle loro famiglie per l'impegno dimostrato in questa situazione così particolare e con il canto liberatorio "È finita la scuola, è finita la scuola". Ci rivediamo a settembre!