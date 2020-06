Riaprono le Funivie di Oropa, parla il presidente Pollono: “La voglia di tornare in montagna è tanta”

“Riapertura” è una parola che si è sentita talmente tante volte nell’ultimo periodo da farle quasi perdere completamente il suo impatto. L’idea di ricominciare a vivere come prima della pandemia è invece un obiettivo che conserva ancora pienamente la sua forza in chi ha, attivamente, la possibilità di ripartire con la sua attività o il proprio servizio. È questo il caso di Andrea Pollono, presidente delle Funivie d’Oropa, che ha espresso il proprio punto di vista sui mesi di lockdown e su come sarà il futuro dopo la riapertura di una delle vie di trasporto più suggestive del nostro territorio.

“Ho la fortuna di essere sposato con un’infermiera - ha dichiarato Pollono - e ciò mi ha permesso di comprendere, da subito, quanto la situazione Covid-19 sarebbe peggiorata nel nostro paese. Così, già due settimane prima dell’inizio della Fase 1, ho deciso di raddoppiare le corse della funivia dimezzando le persone a bordo. Era il mio modo di limitare i contagi prima che fosse direttamente lo stato a prendere in mano la situazione.”

Certamente la lungimiranza del presidente dev’essere stata d’aiuto nel prepararlo ad affrontare l’arrivo del lockdown, come infatti ha affermato: “Nel momento in cui sono iniziate le limitazioni avevo già la consapevolezza che fosse necessaria la nostra piena collaborazione per combattere questa grave battaglia. Chiaro che non fossi ancora a conoscenza delle difficoltà che ne sarebbero scaturite.” Economicamente, infatti, il periodo della Fase 1 è stato pesantissimo in tutti i settori lavorativi, soprattutto nei confronti di quelli che non possono avere entrate se le persone non possono fisicamente usufruire dei servizi offerti. A tal proposito Andrea Pollono ha affermato: “Abbiamo dovuto, a malincuore, terminare i contratti di coloro che svolgevano mansioni a chiamata mentre siamo riusciti, in un modo o nell’altro, a pagare sempre i nostri dipendenti fissi: uno di loro ha anche accettato di ricevere lo stipendio arretrato solo al momento della riapertura venendoci incontro. Ci tengo a ringraziarlo, così come tutti i fornitori che hanno deciso di aspettare che la nostra attività riaprisse”.

Fortunatamente “non può piovere per sempre” e il presidente delle Funivie d’Oropa non ha mai smesso di avere speranza: “Sapevo che prima o poi si saremmo ripartiti: l’unica cosa che non conoscevo era quando sarebbe stato quel momento che ora è finalmente arrivato. Pensavo che saremmo tornati operativi già nel weekend del 31 maggio perciò avevo già disposto i preparativi e fatto i vari collaudi. La mia idea era quella che i visitatori si sarebbero divisi in quel fine settimana, lungo 4 giorni, grazie al ponte del 2 giugno. Purtroppo le condizioni sanitarie non erano ancora ottimali secondo gli organi competenti e abbiamo dovuto posticipare. Le direttive sono arrivate la sera di venerdì 5 giugno e non abbiamo avuto il tempo di adattarci in tempo per lo scorso weekend, soprattutto per quanto riguarda i contratti con Inail ed Inps, così abbiamo deciso di ritornare a offrire i nostri servizi da sabato 13”.

E quali saranno le regole che bisognerà seguire? “Innanzitutto - ha specificato Pollono - la mascherina sarà obbligatoria, sia in fila che all’interno della funivia. Per quanto riguarda la pulizia delle mani, saranno presenti dispense di gel sanificante. Ho preferito questo ai guanti poiché ritengo migliore una mano pulita ad un guanto sporco, dal punto di vista sanitario. Dentro della cabina i finestrini resteranno aperti e sarà ammessa solo una capienza di 2/3 rispetto a quella normale, per garantire un minimo distanziamento. In caso si veda una persona sospetta, le sarà misurata la febbre e, se superasse la soglia consentita, sarà mandata dal medico curante. La voglia di riaprire è tantissima come è tantissima la voglia di tornare in montagna delle persone. Chiediamo collaborazione ai nostri clienti: rispettiamo insieme le normative per tornare alla vera normalità”.

Il presidente Andrea Pollono ha infine concluso il suo intervento con un pensiero su quello che sarà il periodo estivo: “Credo che, quest’anno, il turismo sarà di prossimità: chi prenotava le vacanze molto probabilmente non l’ha fatto, per paura o per la propria condizione economica, e perciò prevedo un aumento esponenziale del turismo nella nostra regione. Io stesso, quest’estate, ho intenzione di visitare i luoghi del Piemonte con la mia famiglia, dal punto di vista naturale le meraviglie sono tantissime.”