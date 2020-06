Quat pass për Pralungh sarà virtuale: “Obiettivo? Finanziare progetti scolastici delle scuole”

Vista l'impossibilità di creare assembramenti, la terza edizione della Quat pass për Pralungh si svolgerà nei giorni del 27 e 28 giugno. La corsa sarà virtuale e si potrà scegliere fra una camminata di 5 km e una corsa di 5 km o di 10km oppure di 15 km. Si potrà correre a qualsiasi orario si desideri, nel rispetto delle vigenti norme di legge.

“I concorrenti si dovranno iscrivere tramite il seguente link (clicca qui) o mandando una mail all'indirizzogenitoriegiovani@gmail.com con offerta minima di 5€ da versare tramite bonifico sul conto dell'associazione "Genitori & Giovani" al seguente Iban "IT27 K060 9044 6800 00001000 566", indicando come causale "iscrizione virtualrun Quat pass per Pralungh" – spiegano gli organizzatori - Si prega gentilmente di inviare copia dell'avvenuto pagamento alla mail dell'associazione per ritenere valida l'iscrizione e si riceverà via mail il pettorale da stampare. Al termine della propria prestazione si dovrà inviare alla mailgenitoriegiovani@gmail.comle fotografie e il risultato finale".

I primi tre classificati, sia della categoria uomini, sia della categoria donne, riceveranno un simpatico ricordo della manifestazione. "Seppur distanti ed ognuno da solo, ci si potrà incontrare virtualmente verso uno stesso obiettivo, quello di finanziare i progetti scolastici delle scuole di Pralungo - concludono - Ringraziamo in anticipo tutte le persone che aiuteranno nel progetto”.