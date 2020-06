Pray, dono per il Parco Bau e una grande novità: al via concorso fotografico per gli amici a 4 zampe

Con il ritorno graduale alla normalità, torna a rivere in tutta la sua bellezza il Parco Bau di Pray, l'area verde dedicata agli amici a 4 zampe e ai loro proprietari. Nei giorni scorsi, è arrivato un dono gradito: ciotole artigianali di pregiata fattura, realizzati da Erika Nale di Crocemosso.

Un presente molto apprezzato dal gestore Massimo Bardizza: “Ringraziamo per questo gesto. La nostra realtà sta diventando sempre più un punto di riferimento. Per questo, abbiamo deciso di dar vita ad un concorso fotografico a premi per garantire il distanziamento sociale e stimolare la fantasia degli utenti. Sulla nostra pagina Facebook saranno pubblicate le foto di chi frequenta il parco e si aggiudicherà la vittoria quella più bella, più cliccata e condivisa”.