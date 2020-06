Laboratorio linguistico di Su Nuraghe tra scuola e nuove preghiere

Inizia con il tradizionale saluto “Ave” rivolto alla Vergine la poesia che Nicola Loi di Ortueri (Nuoro) ha composto per Su Nuraghe. Sette quartine, ciascuna dedicata a una invocazione, a Lei, Mama de gosos, Mama de dolores, “Mamma di gioie, Mamma di dolori”.

Inserita tra i testi del prossimo appuntamento linguistico, “Eya, emmo, sì: là dove il sì suona, s’emmo e s’eya cantant”, organizzato dal Circolo Culturale Sardo di Biella per imparare a leggere e scrivere in lingua materna, è anche preghiera di intercessione per chi vive nel bisogno, di chi è in mano ai dottori nel letto dell’ospedale, di chi sta partorendo senza compagnia e di chi ha conosciuto solo il lamento: coloro che in su piuer’ andant che serpentes, “nella polvere vanno come serpenti”.

Attività didattica a distanza, ma capace di unire le sponde del continente americano e di quello europeo attraverso il collegamento mensile con il Circolo “Antonio Segni” di La Plata (Argentina), grazie alla collaborazione di poeti contemporanei, chiamati a comporre opere in lingua materna. Anche in questo caso è poesia del tempo presente che riflette e fa riflettere, rivolgendosi a Colei che ben capisce l’umana situazione perché, dice Nicola Loi, as piantu a Fizu tou, “hai pianto il Figlio tuo” cun Veronica e cun Maddalena, invitadoLa a “scendere di nuovo sulla terra”: Fala a-i custa terra dae nou, “Tu mamma di grazie piena”, Tue Mama de gratzias piena.