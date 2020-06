Graglia, il sindaco Rocchi sui 400 anni del Santuario: “Festività ci sarà. Si ragiona sul rispetto delle normative”

Continua la ripresa post-lockdown, anche i paesi più piccoli del Biellese. È il caso del Comune di Graglia, famosissimo per il Santuario dedicato alla Madonna Nera e collegato al culto della Nostra Signora di Loreto. Qui, l’amministrazione non ha dovuto affrontare gravi problematiche relative all’infezione di Covid-19 ma, come il resto dell’Italia, si è trovata a dover fronteggiare la difficile ripartenza economica iniziata con la Fase 2.

Su questo argomento è intervenuta il sindaco Elena Rocchi: “All’inizio, i cittadini erano un po’ spaesati, come tutti del resto, ma piano piano hanno saputo tranquillizzarsi, probabilmente anche perché, a Graglia, l’emergenza non è stata grave, anche per quanto riguarda le case di riposo. Più complicato è stato gestire il bisogno economico delle persone. Abbiamo avuto molte richieste relative ai buoni pasto che ci hanno convinto ad utilizzare il 60% dei nostri fondi per aiutare al massimo chi ne aveva bisogno”.

Vi sono stati anche mosse importanti per quanto riguarda gli esercizi commerciali del paese, come nel caso del bar-ristorante situato nell’edificio comunale: “Abbiamo sospeso il loro affitto nei mesi di chiusura - ha dichiarato il primo cittadino - Ci sembrava la cosa più giusta da fare. Spero che l’estate possa essere positiva per tutti i commercianti della nostra zona, se lo meritano dopo il grave momento di difficoltà che hanno dovuto affrontare”. Diverso, invece, il metodo con cui l’amministrazione comunale ha fatto fronte alle direttive sanitarie: “Non abbiamo mai chiuso i nostri uffici. Abbiamo preferito utilizzarli rispettando tutte le norme e usufruendo della possibilità offerta dal lavoro a distanza. Per noi quindi non si è trattata di una vera e propria ripartenza perché non abbiamo mai smesso di darci da fare.”

Elena Rocchi conclude infine il suo intervento con un pensiero fondamentale sul Santuario della cittadina: “Le festività per i 400 anni si terranno normalmente. Stiamo solo ragionando su come rispettare le normative sanitarie per evitare problemi risultanti dalla manifestazione”.