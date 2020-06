Dorzano, il sindaco sul lockdown: “Qui il trauma è stato meno forte. Obiettivi? Strade e viabilità”

“Fortunatamente non abbiamo avuto casi positivi. La situazione è sempre stata positiva da questo punto di vista. Il problema, come nelle altre zone, è stata la ripartenza a livello economico”. Parola del sindaco di Dorzano Sergio Gusulfino, che sul quotidiano Newsbiella.it ha raccontato i mesi di lockdown ed emergenza sanitaria che hanno interessato il piccolo paese biellese.

“La crisi maggiore si è abbattuta sul settore della ristorazione, che fa veramente fatica ad essere quello di prima, ma ho speranza che presto anche loro possano tornare alla normalità – sottolinea il primo cittadino - Durante la quarantena abbiamo elargito buoni spesa, per un totale di 3700 euro provenienti sia dai fondi statali che dai nostri, per permettere di poter sopravvivere a chi, da solo, non ne aveva le possibilità. I problemi principali però si fermano qui: la fortuna dei centri più piccoli, in generale, è stata quella di avere un trauma più leggero rispetto alle grandi realtà.”

Il sindaco si è però anche espresso su quelle che sono le iniziative che si stanno valutando in Comune: “Abbiamo ripreso a lavorare su ciò che era stato bloccato dal sopraggiungere del virus in Italia. La missione principale è quella di rendere più sicura la viabilità al centro e appena fuori dal paese. La prima proposta è quella di modificare il tratto di strada che arriva da San Secondo per far defluire il traffico fuori dal centro cittadino mentre la seconda consiste nella realizzazione di nuovi marciapiedi nella via che conduce a Cavaglià. Per attuare queste misure abbiamo sfruttato i nostri fondi e stiamo aspettando quelli che arriveranno dallo stato. I lavori dovrebbero cominciare fra poco e dovrebbero terminare verso la fine del periodo estivo”.