A Bagneri si prega il patrono San Bernardo: presente anche il vescovo Farinella

Come da tradizione, si festeggerà a Bagneri il patrono San Bernardo ma la ricorrenza sarà in tono minore a causa dell'emergenza coronavirus. A darne notizia gli stessi organizzatori: “Il 2020 è un anno particolare. Il Covid-19 non consente feste e manifestazioni e quindi, la ricorrenza in onore di San Bernardo, patrono della parrocchia del borgo montano della Valle Elvo, si svolgerà con modalità diverse dal solito solo con la celebrazione della Santa Messa, domenica 14 giugno alle 11, se possibile sul sagrato della chiesa, altrimenti nella piccola chiesa parrocchiale con la capienza massima di 30 persone”.

La celebrazione sarà presieduta dal vescovo di Biella Roberto Farinella; ad accoglierlo saranno presenti, in rappresentanza degli abitanti di Bagneri e della Valle Elvo e delle tante persone legate al borgo, i Priori di quest’anno, Gianpiero Curri con Fiorella Deandrea e Valentina Orlassino, con una delegazione - necessariamente ridotta - degli Amici di Bagneri, degli Scout, delle amministrazioni locali.

“Non ci sarà invece il tradizionale pranzo sempre molto apprezzato come occasione di incontro in amicizia tra la gente della zona – concludono - La Parrocchia e gli Amici di Bagneri invitano a un rigoroso rispetto delle disposizioni in vigore, e ringraziano tutti coloro che vorranno con un pensiero e la preghiera sentirsi partecipi di questo momento di festa, uniti dallo spirito di accoglienza e amore per la gente della montagna testimoniato dal patrono San Bernardo”.