Dl Rilancio, Pichetto (FI): "Riduzione Iva su acquisti solo a ospedali da campo è diavoleria burocratica"

"Il decreto Rilancio prevede la riduzione fino al 31 dicembre di quest'anno dell'Iva su una serie di prodotti legati all'emergenza Covid-19. Si tratterebbe di una scelta condivisibile, se non si fosse aggiunta una vera e propria diavoleria burocratica e cioè la destinazione del bene. In pratica se il prodotto è acquistato da una struttura ospedaliera da campo, come quella costruita dagli alpini a Bergamo o Ancona, l'Iva non è calcolata, se invece è acquistato per un reparto di un qualsiasi altro ospedale d'Italia, fosse anche il Giovanni XXIII di Bergamo, non si ha accesso al beneficio.

Inoltre c'è anche il dubbio se l'ospedale nella Fiera di Milano o Torino Ogr, per citare soltanto quelli più noti, siano o meno da campo? E poi se a crisi sanitaria attenuata o superata il bene viene trasferito all'interno della struttura ordinaria, cosa accade? Va versata l’Iva oppure è evasione fiscale?

E' evidente che siamo dinanzi all'ennesima complicazione che aumenta la burocrazia e la farraginosità delle norme. Un'inutile confusione perché è evidente che l'emergenza sanitaria Covid, e i relativi benefici, non possono dipendere dalla tipologia della struttura che opera gli acquisti. Mi auguro che in sede di conversione il Parlamento corregga, prima che lo faccia la Commissione tributaria o un giudice adito in sede penale". Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia in Commissione Bilancio, Gilberto Pichetto Fratin, responsabile nazionale del Dipartimento Finanze e Bilancio.