Valdilana, da Tecno Flam l’offerta per il prestagionale del pellet

Il pellet è un’ottimo combustibile, pratico da trasportare, immagazzinare e che ha un’ottima resa energetica e da oggi potrete trovarlo a Valdilana ad un prezzo vantaggioso.

Un’occasione da non perdere quella di Tecno Flam s.r.l.: entro il 19 giugno è possibile prenotare l’acquisto di uno o più bancali al prezzo prestagionale di € 4,60 al sacco, su un bancale da 70 sacchi. Potrete ritirare i vostri bancali in via Borgata Molino, 1 a Valdilana.

Per maggiori informazioni: tecnoflam@tecnoflamsrl.it – Tel. 0157388498