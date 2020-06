Candelo, via libera per aderire alla rinegoziazione dei prestiti

L'amministrazione comunale di Candelo ha deciso di sfruttare le opportunità offerte agli Enti locali legate ai mutui. Dopo l'adesione alla sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui disciplinata dall’accordo sottoscritto tra ABI, ANCI e UPI già deliberata nel consiglio comunale del 12 maggio, la giunta, al fine di una ancora più efficace gestione attiva del debito, nei giorni scorsi, ha deliberato l'adesione alla procedura di rinegoziazione dei prestiti alle condizioni, nei termini e con le modalità specificate nella circolare della Cassa Depositi e Prestiti.

"Bisognava correre ed abbiamo corso per poter aderire a quanto ci consentiva il Decreto Cura Italia all'art.112 con il differimento del pagamento delle quote capitale in scadenza nel 2020, all’anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale dei mutui concessi dalla Cassa DD.PP. S.p.a. agli EE LL. e trasferiti al MEF – spiega l’assessore alle Finanze Lorena Valla - Le procedure di perfezionamento sono piuttosto complesse ma questa operazione ci consente una contrazione dei costi per i mutui di euro 58.151,66 liberando pari risorse. Le procedure di rinegoziazione invece libereranno sull'annualità 2020 euro 205.777,37 ed euro 158.928,70 sulle annualità 2021, 2022. Siamo intervenuti celermente con scelte importanti, in un clima di emergenza, ma grazie al lavoro straordinario dei nostri uffici che ringrazio, porteremo a termine questo risultato”.

La rinegoziazione dei mutui permetterà all'Ente di corrispondere nel 2020 solo la quota interessi maturata nel primo semestre e, a fine anno, una rata comprensiva della quota capitale pari allo 0,25% del debito residuo in essere alla data del 1° gennaio 2020 e della quota interessi. La ragioneria comunale sta ultimando il processo amministrativo, Cassa Depositi e Prestiti si riserva comunque l'approvazione definitiva delle richieste dell'Ente e quindi l'esito finale è subordinato all'istruttoria che verrà effettuata entro la fine del mese in corso.

“Si tratta di un'operazione di immediato alleggerimento del debito comunale che si inserisce nel quadro di manovre destinate a fronteggiare gli effetti negativi determinati dall’emergenza – sottolinea il capogruppo di maggioranza Erika Vallera - Così facendo la giunta ha liberato ulteriori risorse per sostenere le diverse iniziative a favore della cittadinanza. Non si tratta di una rinegoziazione ordinaria ma di un'operazione che mira ad ottenere un vantaggio straordinario per l'anno in corso. Soprattutto in considerazione del fatto che i risparmi potranno essere usati senza vincolo di destinazione.”