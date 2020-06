Dal Nord Ovest - Si toglie la vita nel giardino di una scuola a Grugliasco: lo scoprono alcuni passanti

Ha deciso di togliersi la vita nel giardino di una scuola, proprio il giorno in cui - in Piemonte - si avviano a conclusione le lezioni per ogni ordine e grado. A scoprirne il cadavere dell'uomo, 66 anni, impiccato a un albero, sono stati alcuni passanti questa mattina che transitavano davanti all'elementare Ungaretti di Grugliasco, in via Leonardo da Vinci.

Subito è scattato l'allarme e sul posto sono arrivati sia i vigili del fuoco che il 118, così come i carabinieri, ma per lui non c'era più nulla da fare, se non constatarne il decesso. Le forze dell'ordine hanno effettuato gli esami e i rilievi, anche per identificare la persona che ha deciso di uccidersi, ma per il momento non si conoscono i motivi del gesto.In quel momento, il giardino era accessibile perché il cancello d'ingresso non era chiuso.