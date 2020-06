Uomo disteso a terra a Pray, intervento delle forze dell'ordine e 118

E' stato un automobilista a dare l'allarme, intorno alle 22 di ieri martedì 9 giugno a Pray, per un uomo esanime sulla strada. E sono stati attimi di timore. Prontamente sono intervenuti i Carabinieri e un'ambulanza del 118. Si tratta di un uomo, già noto alle forze dell'ordine, trovato in completo stato di ubriachezza. Lo stesso ha rifiutato il trasporto in ospedale ed è stato successivamente accompagnato alla sua abitazione.