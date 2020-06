Travolta sulle strisce pedonali in via Rosselli, pensionata gravissima in Rianimazione

Aggiornamento delle ore 18 - Rimangono gravissime le condizioni della pensionata travolta questa mattina. La donna è ricoverata all'ospedale di Ponderano, è in coma farmacologico nel reparto Rianimazione e in prognosi riservata.

Il fatto. E' stata trasportata all'ospedale di Ponderano, in gravi condizioni, la donna di 75 anni residente a Biella e investita intorno alle 11,15 in via Rosselli all'incrocio con via Viverone. Dalle prime informazioni, la biellese stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando al sopraggiungere di una Kia Picanto, con al volante un uomo di 74 anni residente a Candelo, sarebbe stata travolta.

La donna, forse pensionata, è stata catapultata sul parabrezza della macchina per poi piombare sull'asfalto. Immediatamente soccorsa dall'equipe medica del 118 è stata portata al pronto soccorso del Degli Infermi. Ad occuparsi della dinamica dell'incidente due pattuglie della Squadra volante della Polizia. Viabilità rallentata.