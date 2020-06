Tentato furto, donna sola in casa si mette ad urlare e fa scappare i ladri per i campi

Erano le 17 di ieri, martedì 9 giugno, quando la proprietaria di un'abitazione in Cascina Sorte a Castelletto Cervo, avverte rumori provenienti dal garage. Essendo sola in casa e in attesa di nessuna visita, capisce immediatamente che si tratta di un possibile tentativo di furto. Inizia allora a urlare e nel frattempo compone il numero di emergenza. Pochi minuti dopo sente i passi veloci dei malviventi, allontanarsi dalla casa in direzione dei vicini campi.

All'indirizzo arrivano due auto dei Carabinieri che controllano il deposito, trovano il veicolo aperto ma fortunatamente senza danni ne oggetti mancanti. I militari iniziano le ricerche, provano a seguire le orme dei ladri fuggiti per i campi del vicino vercellese ma purtroppo senza alcun esito. L'indagine comunque resta aperta anche per verificare eventuali telecamere di video sorveglianza posizionate in zona.