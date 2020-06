Doppio tentativo di truffa a Cavaglià ai danni di anziani: autori messi in fuga a mani vuote

Nella prima mattinata di oggi, ancora una volta, un uomo di circa 25 anni fingendosi tecnico dell'acquedotto, paventando un probabile inquinamento causato dalla presenza di mercurio, nell'acqua potabile, in Cavaglià tentava di raggirare due anziane del posto cercando di farsi consegnare denaro e preziosi. Ma la prontezza di spirito delle due arzille anziane, che fin da subito avevano subodorato qualcosa di losco, ha fatto sì che la truffa non andasse a buon fine.

In un caso l'anziana donna, insospettita dalle richieste del giovane, cercava di chiamare la propria figlia per sincerarsi sulla veridicità della richiesta, facendo desistere l'uomo dal proprio proposito. Nel secondo tentativo, la pensionata, resasi conto fin da subito che qualcosa non quadrava nei modi di fare di quel finto tecnico, ha cominciato ad urlare chiedendo aiuto. E di conseguenza mettendo in fuga il malintenzionato. Sul posto intervenivano prontamente i Carabinieri di Cavaglià coadiuvati dai colleghi di Biella che, hanno subito avviato le ricerche del malfattore e di eventuali complici.