Crisi Dentix, Codacons presenta esposto per truffa aggravata

Il Codacons scende in campo sul caso della Dentix, società che dispone di 57 cliniche odontoiatriche sparse in Italia e che, a quanto si apprende, potrebbe non riaprire le proprie filiali a causa della crisi che ha investito il gruppo spagnolo.

Stimiamo che i clienti italiani coinvolti nella crisi della Dentix siano tra i 6.000 e gli 8.000, cittadini che hanno già pagato prestazioni odontoiatriche o che hanno avviato finanziamenti pagando le prime rate, e che rischiano ora di non ricevere alcuna cura o trattamento – spiega il Codacons – Per tale motivo e di fronte alla grande incertezza che regna sul caso, abbiamo deciso di presentare un esposto alla Procura della Repubblica di Milano affinché apra una indagine alla luce della possibile fattispecie di truffa aggravata.

L’associazione scende inoltre in campo per aiutare i consumatori che hanno acceso finanziamenti e pagato rate a recuperare i soldi già versati: tutti gli interessati possono inviare una mail all’indirizzo info@codacons.it o contattare i legali Codacons al numero 89349966 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle ore 17.