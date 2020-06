Biella, chiude Dentix: pazienti beffati e senza cure. La società: "Obiettivo rimane la soddisfazione dei pazienti"

E' caos tra i pazienti, dipendenti e fornitori. Il 3 giugno è passato e anche a Biella la clinica Dentix non ha riaperto e rimane chiusa con un fantomatico biglietto apposto sulla saracinesca con sopra scritto: "Si informa che tutti gli ambulatori Dentix si stanno attrezzando con tutti i dispositivi di sicurezza per garantire il servizio odontoiatrico in piena sicurezza. Riapriremo non appena finalizziamo la messa in sicurezza degli ambulatori. Rimane attivo per urgenze o trattamenti indifferibili il numero verde dedicato disponibile dal lunedì al sabato dalle 9 alle 18". Sono giorni di assoluta incertezza e paura: oltre a Biella, da Torino ad Alessandria a Bergamo, per citare alcuni esempi, stanno vivendo momenti drammatici pazienti, dipendenti e fornitori. Ricordiamo che sono oltre 60 gli studi dentistici aperti in tutta Italia per oltre 400 lavoratori.

Anche i cittadini della nostra provincia rimangono coinvolti nella chiusura della Dentix, la catena di cure dentarie presente anche in città, in via Italia 13. La notizia si è sparsa velocemente e a creato il panico tra i pazienti, la maggior parte dei quali sono stati indotti ad accendere al finanziamento per affrontare le cure odontoiatriche. E per questo, la Dentix accede, nel giro di pochi giorni, all'intero ammontare della fattura del cliente che per conto, deve poi far fronte agli interessi e alle rate. A Biella sono in carico una decina di lavoratori dal futuro assolutamente incerto. "Siamo in attesa di comunicazioni, anche noi come dipendenti -trapela dalla clinica di Biella- ma al momento non ci sono".

"Ha sorpreso tutti -commenta il legale Codacons, Anna Lisa Sola-. Pensare che durante l'emergenza Coronavirus, diversi sono stati i clienti contattati e rasserenati che appena terminato il lockdown avrebbero potuto tornare in clinica per continuare le cure. Insomma, nessun segnale di cedimento, nessun sentore dell'attuale situazione. E' chiaro che il quadro è allarmante con persone che non avranno mai una prestazione e con dipendenti, una decina circa per il solo punto di Biella, in una posizione critica, dall'oggi al domani senza un lavoro. La sospensione dei pagamenti non è di semplice attuazione. Il quadro sarà delineato solo al momento della dichiarazione di fallimento ma conosciamo bene tutti la tempistica". Ma non solo un possibile fallimento Dentix, in tutto questo rimane da indagare anche sul lato più oscuro, sull'ipotetico 'modus operandi' delle varie sedi dove i medici avrebbero spinto i pazienti ad accendere un finanziamento, a suggerire cure odontoiatriche assolutamente sconcertanti, come l'estrazione di denti sani per lasciar posto a una dentiera. Tutto però da verificare. Materiale, comunque, per un esposto in Procura e far aprire un'indagine.

Il punto di Codacons. "Nel biellese sono numerosi i pazienti purtroppo coinvolti nel fallimento della catena odontoiatrica Dentix Italia -scrive la nota stampa della Codacons-. Una situazione che si ripete con una ciclicità inaccettabile: sono infatti trascorsi appena pochi mesi dal fallimento di un’altra clinica odontoiatrica, Idea Sorriso, che ha lasciato senza cure e con molti debiti i cittadini che avevano prenotato. Dentix Italia fa capo alla Dentix Spagna, che ha fatto richiesta in tribunale di istanza pre-fallimentare. È presente nel nostro Paese con 57 ambulatori, concentrati in 12 regioni e, da giorni, gli operatori non rispondono più ai pazienti e le cliniche sembrano aver cessato, di fatto, l’attività".

"La vicenda si ripete con lo stesso copione di Idea Sorriso: i pazienti vengono indotti ad accendere un finanziamento per affrontare le cure odontoiatriche necessarie -continuano dall'associazione-. In tal modo Dentix incassa subito l’intero ammontare della parcella e il consumatore si fa carico degli interessi da riconoscere alla finanziaria complice. C’è il forte sospetto che i pazienti siano indotti a sottoporsi a interventi sanitari non necessari e non appropriati. Ora sopraggiunge lo stop operativo".

"Ricordiamo -concludono dalla Codacons- a tutti i cittadini coinvolti che i nostri sportelli salute di Biella, Gattinara e Vercelli sono a disposizione per assistenza e informazioni sulle attività da mettere in campo per la loro tutela sul piano giuridico e per annullare i finanziamenti per le cure non ricevute. A breve presenteremo un esposto in Procura”.

La situazione dipendenti. "Fortissima è la preoccupazione, il 21 scade la Cassa in deroga. Intervenire subito -scrivono in una nota stampa le organizzazioni sindacali di categoria, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs-. A preoccupare è la data del 21 giugno, quando scadranno le ulteriori 5 settimane di cassa integrazione in deroga, terminate le quali si dovranno verificare le possibilità per poter accedere ad ulteriori ammortizzatori sociali. Questo, fermo restando la volontà di riaprire quanto prima, anche per dare risposte ai pazienti che necessitano di interventi in alcuni casi di natura sanitaria; interventi, che in molti casi sono già stati pagati in anticipo".

La nota ufficiale di Dentix. "Il silenzio operativo è stato con il fine di consentire, con tutte le nostre forze, un possibile piano di riapertura delle cliniche Dentix. Abbiamo vissuto, e stiamo vivendo, un momento storico ed aziendale veramente complicato e critico. Stiamo valutando attentamente cosa è meglio fare, avendo quali principali punti di riferimento da tutelare dipendenti e pazienti. Ci stiamo adoperando per garantire le urgenze e ripristinare le cure a cui avete diritto fin dal momento in cui vi siete affidati a noi. Quando l'azienda avrà modo di aprire gli ambulatori continueremo i suoi trattamenti con la stessa qualità e lo stesso servizio che abbiamo sempre offerto. Faremo tutto quanto possibile e vi comunicheremo al più presto istruzioni operative. Ringraziandovi per la comprensione e la pazienza".