Antiche recinzioni del cimitero di Bioglio nel mirino dei ladri

Hanno agito nell'oscurità provando a impossessarsi di antico ferro lavorato a mano della recinzione del cimitero di Bioglio ma la ronda dell'auto dei Carabinieri ha rovinato l'intento dei ladri. Il tentato furto è successo la notte scorsa quando i malviventi, organizzati con tanto di flessibile e autocarro, hanno segato i supporti di alcuni paletti della recinzione di altezza 3 metri, posizionandoli successivamente a terra.

Il materiale rubato doveva essere caricato su un autocarro ma il passaggio dell'auto dei Carabinieri di Bioglio, per controllare il territorio, deve averli allarmati e fatti desistere dall'intento finale. Facile pensare che lo stesso mezzo di trasporto fosse stato parcheggiato proprio in prossimità dell'entrata del camposanto e quindi visibile dalla strada provinciale. La mattina seguente, a scoprire il tentativo di furto, sono stati i dipendenti comunali che hanno fatto intervenire i militari della caserma del paese. Gli stessi Carabinieri hanno aperto un'indagine anche per verificare le registrazioni delle telecamere di video sorveglianza poste nelle vie di Bioglio.