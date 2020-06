Rotary Club Viverone Lago in aiuto a Telefono Azzurro - FOTOGALLERY

Il 4 giugno il RC Viverone Lago ha realizzato la conviviale in videoconferenza dal tema “SOS Telefono Azzurro Onlus (T.A.): da oltre 30 anni in difesa dei diritti dei Minori” con gradito relatore, il referente della sede del T.A. di Reggio Emilia, nonché formatore nazionale per il Progetto Carcere e Bambini, Giovanni Galimberti, presentato dai soci Maria Ruggieri, referente del T.A. di Biella e Alberto Dovana, psicologo della Neuropsichiatria della ASLBi.

Il Presidente Massimo Calliera ha salutato i partecipanti alla serata telematica: il Governatore del Distretto Rotary 2031 Giovanna Mastrottisi, il Segretario Distrettuale Giuseppe Orto, il presidente Commissione distrettuale Rotary Campus Elisabetta Micheletti, i Presidenti Rc Biella Adriana Paduos e Rc Vercelli Carlo Ricci, i soci rotariani e i volontari del telefono azzurro delle sedi nazionali, tra cui i referenti del TA di Massa Carrara e di Padova.

"Da sempre in prima linea nella difesa dei diritti dei bambini e degli adolescenti, l’associazione Telefono Azzurro Onlus - presenta Galimberti - è un punto di riferimento autorevole all’interno dei network nazionali e internazionali, sia per la sua lunga esperienza e competenza sul tema, sia per la capacità di visone e risposta ai problemi emergenti dei giovani. Un’attività, quella di Telefono Azzurro, volta ad aumentare la consapevolezza e l’attenzione sui temi legati al mondo dei giovani, capace non solo di intervenire nell’emergenza ma anche e soprattutto di lavorare sulla prevenzione di fenomeni come il bullismo, i rischi della rete, gli abusi e i maltrattamenti".

Un lungo e impegnativo viaggio che Telefono Azzurro, da oltre trent’anni, può continuare a compiere grazie alla vicinanza e all’impegno di quanti, nel tempo e ancora oggi, lo sostengono e lo affiancano nelle sue battaglie. Questo il senso della serata con cui è stato annunciato il contributo che anche quest’anno il Rotary Viverone Lago ha voluto devolvere a favore della Onlus.

Da 34 anni presente dove c’è necessità di ascolto, prevenzione e intervento, Telefono Azzurro si interroga su come dare risposte adeguate alle nuove esigenze dei giovani, complice innanzitutto l’avvento travolgente della rivoluzione digitale, che ha annullato le barriere e di cui i ragazzi sono protagonisti ma anche vittime, la difesa dell’infanzia non può che essere affrontata a livello internazionale, partendo sempre da un impegno effettivo e quotidiano nel locale.

In particolare, Telefono Azzurro, tramite la linea telefonica gratuita 1.96.96, la chat, l’e-mail e i canali del Web, durante l’anno 2019, ha offerto ascolto e consulenza a diverse richieste di aiuto da parte di bambini, adolescenti e adulti, per un totale di 2.567 casi gestiti dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Nello stesso periodo, la helpline di Telefono Azzurro ha gestito 157 casi riguardanti problematiche relative all’online. Ciò significa che gli operatori del Centro di Ascolto e Consulenza 1.96.96 hanno affrontato circa 15 casi al mese di questo tipo e circa 1 caso ogni due giorni.

Per quanto riguarda la provenienza di tali segnalazioni, la Regione dalla quale proviene la maggior parte di questi casi risulta essere il Veneto (20,8%), seguita dalla Lombardia (16,1%), dal Lazio (15,5%), dall’Emilia Romagna (8,9%) e dal Piemonte (5,7%).

Rispetto alle motivazioni delle richieste di aiuto relative all’online, il cyberbullismo risulta essere la problematica più frequente (21,2%), seguito dal sexting (10,1%) e dalla violazione della privacy (6,5%). Successivamente, si trovano le richieste di aiuto per il fenomeno dell’adescamento di adulto su minore (5,7%) e per la dipendenza da Internet (3,4%).

In quasi un caso su 10, è stato ritenuto opportuno il coinvolgimento di agenzie e Servizi sul territorio, al fine di garantire un coordinamento multi-disciplinare e una maggiore efficacia nella gestione della problematica e l’eventuale presa in carico. Tali attivazioni hanno riguardato le Forze di Polizia (41,7%), i Servizi Sociali (25%), le Procure e i Tribunali (20,8%) e il Servizio Sanitario Nazionale (12,5%).

La linea 114 Emergenza Infanzia, servizio di emergenza rivolto a tutti coloro vogliano segnalare una situazione di pericolo in cui sono coinvolti bambini e adolescenti, promosso dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia - Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito da Telefono Azzurro Onlus, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019 ha lavorato su 1.752 casi totali.

Il 16,2% delle segnalazioni riguarda situazioni di adescamento di adulto su minore, il 13,1% pedo-pornografia online, più di 1 caso su 10 (11,1%) problematiche relative al sexting e il 9,1% cyberbullismo.

Il responsabile di tali situazioni di emergenza è, nel 44% dei casi, un adulto estraneo al bambino, nel 28% un amico del minore e nell’8% un conoscente.

La Regione da cui provengono più segnalazioni è la Lombardia (22%), seguita dalla Toscana (16%), dal Lazio e dal Piemonte (entrambi 11%) e dalla Sardegna (9%).

Le attivazioni dei Servizi e delle Agenzie sul territorio hanno riguardato le Forze di Polizia (89%), i Servizi Sociali (4%), le Procure e i Tribunali (4%) e il Servizio Sanitario Nazionale (4%).

Infine, Telefono Azzurro nel corso degli anni ha rafforzato la sua presenza anche in tutti i principali network internazionali che si occupano di tutela dell’infanzia e promozione dei diritti dei bambini e adolescenti, nelle istituzioni e sempre di più sul territorio, nelle scuole e nelle carceri con progetti che mirano a diffondere la cultura della prevenzione e della tutela infanzia e adolescenza, nonché è intervenuto nelle aree colpite da terremoto in Italia con i suoi volontari. Non ultimo, sul sito www.telefonoazzurro.it i ragazzi, docenti e genitori possono trovare alcune risposte sulla tematica relativa al periodo epidemico COVID19 della quale il Prof. Ernesto Caffo, presidente del TA e neuropsichiatra infantile, si sta occupando in questo periodo. Galimberti, anche a nome del Prof. Caffo, ha concluso ringraziando i Rotary Club che in diverse sedi nazionali sostengono il Telefono azzurro, ricordando che l’Associazione si autofinanzia con il 5 per mille, le campagne nazionali e gli aiuti dei sostenitori.

Tra la consapevolezza di tutti i soci rotariani, che bisogna continuare a supportare e condividere tutte le attività a favore dell’infanzia e dei giovani, si è ricordato il Progetto Rotary Youth Exchange, che da diversi anni si realizza nel territorio biellese con la partecipazione dei 3 Rotary biellesi (Biella, Vallemosso e Viverone Lago), coinvolgendo i giovani ospiti stranieri nella manifestazione nazionale del “Fiori d’Azzurro” ma che quest’anno non è potuto realizzare.

Il meeting si è concluso con la consegna virtuale del gagliardetto al relatore e il ringraziamento del Presidente Massimo Calliera a nome dei Rotary Club, al Telefono Azzurro per l’importante attività che svolge.