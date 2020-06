A Viverone interventi e nuovi servizi da oltre 120mila euro

120mila euro per il rifacimento del tetto del palazzo municipale di Viverone. Questa la cifra stanziata dalla giunta comunale che nei giorni scorsi ha approvato il progetto. “Questo intervento rientra nell'ottica di un programma di manutenzione straordinaria degli immobili comunali – spiega il sindaco Renzo Carisio sui canali social del Comune – La cifra è di 120mila euro, di cui 50mila con contributo statale. Inoltre, per rafforzare i servizi ai turisti, è stato deliberato l'acquisto di 20 cestini per rifiuti con posacenere ed il noleggio per la stagione estiva di un blocco di servizi igienici da installare nel prato vicino all’Hotel Royal. Due interventi dal costo complessivo di 7.550 euro”.