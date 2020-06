Settimana instabile sul Piemonte: allerta gialla per temporali anche nel Biellese

Il Piemonte continua ad essere interessato da una situazione di instabilità diffusa, con rovesci e temporali locali anche di forte intensità. I fenomeni più intensi si attendono dal primo pomeriggio odierno sul settore prealpino nord-occidentale, dal Biellese e alto Vercellese fino al Cuneese. “Domani mattina i fenomeni saranno limitati alla zona di Biellese e alto Canavese – si legge sul sito di Arpa Piemonte - mentre dal pomeriggio si estenderanno pressoché a tutta la regione, meno intensi sullo Scrivia e nella zona del lago Maggiore e Valle Ossola”.

Il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha pertanto emanato un’allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali: sono possibili allagamenti, fulminazioni, locali fenomeni franosi e caduta alberi. Venerdì una debole risalita dei valori di pressione attenua l’instabilità atmosferica lasciando condizioni di variabilità senza precipitazioni di rilievo, mentre è attesa una successiva ripresa di temporali nella giornata di sabato.

Inoltre, a causa di problemi sulla rete del gestore per le telecomunicazioni, i contatti telefonici da e per la sede di Biella sono al momento interrotti. Per ogni necessità è possibile rivolgersi alla sede dipartimentale di Novara al numero telefonico 0321 665721.

Gli indirizzi mail a disposizione sono: dip.nordest@arpa.piemonte.it o, per informazioni, urp.nordest@arpa.piemonte.it. La riattivazione dei collegamenti verrà tempestivamente comunicata.