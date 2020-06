Maltempo, Coldiretti Biella lancia l’allarme: “Grandine, pioggia e vento hanno già fatto danni ai raccolti” FOTO

Si replicano anche questa settimana le forti piogge, la grandine e il vento della scorsa settimana, con una “bomba d’acqua” mista a grandine e vento abbattutasi tra domenica e lunedì colpendo soprattutto la provincia di Biella nelle zone di Salussola, Brusnengo, Lessona, Cerrione ma anche Roasio nella provincia di Vercelli.

“Ad essere danneggiate sono soprattutto verdura, frutta, mais, cereali. Le piantine di riso per fortuna sono ancora piccole e sono state tutto sommato risparmiate. Mentre si valuta l’entità del danno sulle colture certamente disagi e danni li hanno avuti le aziende e le strutture: la grande acqua scesa ha fatto saltare argini, allagato aziende e il vento ha abbattuto piante e scoperchiato serre. Tanto lavoro per i nostri agricoltori per tornare di nuovo operativi”, spiega Roberto Mercandino, vicepresidente di Coldiretti Vercelli - Biella.

È un mese di giugno che non promette niente di buono per le attività agricole: “Dal nord al sud della nostra regione si sono verificati rovesci. Una situazione che ormai si ripete ogni estate, con fenomeni sempre più improvvisi e violenti, conseguenza di un cambiamento climatico del quale risente in primis l’agricoltura. Ora il rischio è del rincaro dei prezzi per cui monitoreremo l’andamento per segnalare eventuali speculazioni”, conclude Mercandino.