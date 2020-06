Lorenzo Gnata: il mondo dell’arte al tempo del Covid-19

Essere artista è cosa ardua in un momento come quello appena vissuto dal nostro paese, in cui gli spostamenti e gli incontri erano limitati. Lo dimostrano le parole dell’artista “delle sedie”, Lorenzo Gnata, famoso per la sua installazione “Res Humanae”, dedicata alle vittime di suicidio e le sedie appese sotto il ponte della tangenziale (corso Lago Maggiore). L’artista aveva già discusso della problematica in un progetto della gallerista Renata Fabbri e del filosofo Leonardo Caffo denominato “Penserio Vuoto” ed ora intende approfondire. Protagonisti di quel lavoro erano giovani operatori culturali come collezionisti, artisti e curatori che hanno potuto dire la loro sul soggetto di “arte in cattività”.

“La quarantena è stata sicuramente un periodo complicatissimo per tutti - esordisce Gnata - in quanto è riuscita a mettere a nudo tutti i nostri timori e le nostre paure: è stata come una guerra priva di fazioni. Per mesi siamo stati bombardati da numeri pesantissimi, coprifuochi e minacce riguardanti la nostra salute, qualcosa di gravissimo per la situazione psicologica di ognuno di noi. Questo ha coinvolto anche il mondo dell’arte che si è ritrovato privo del suo carburante fondamentale: il pubblico. Senza di esso gallerie e mostre hanno dovuto chiudere e sicuramente, i pochi fondi normalmente riservati all’arte si sono rivelati insufficienti.”

Ma, come accaduto anche in altri settori, anche in quello artistico si è potuto assistere ad un’innovazione nell’offerta dei propri servizi che, ora, non potevano più avvenire fisicamente, come spiega lo stesso Gnata: “L’arte si è dovuta adattare: se prima il popolo andava a casa sua, nei musei, stavolta è stata l’arte a dover bussare alla porta del popolo, sfruttando piattaforme che glielo permettessero, come i social. Per le istituzioni le community sono state come una manna dal cielo, si è potuto assistere ad una moltiplicazione dei servizi offerti dalle pagine e dai siti delle varie istituzioni e gallerie. Ad esempio, il direttore del museo egizio di Torino è comparso in diverse dirette Facebook dove ha potuto raccontare, come in una puntata di Superquark, di ciò che era contenuto nel museo chiuso al pubblico, ottenendo un ottimo share. Questi 'tour virtuali' sono stati implementati ovunque, diventando importantissimi.”

“Penso che ora l’arte debba diventare più politica - continua Gnata - nel senso che debba legarsi alla 'polis': all’uomo come animale politico. L’arte non deve assumersi il ruolo di traguardo a cui l’umanità deve tendere ma deve accompagnarla verso un futuro più roseo, come un cane guida farebbe con un cieco. Vedendo anche ciò che sta succedendo in America, in questo momento, ne sono sempre più convinto: c’è ancora troppa violenza e troppo odio nella nostra società. Certo, l’arte non ha le stesse potenzialità della scienza ma ha dimostrato di poterla anticipare e di poterla ispirare. Se concepita bene essa può davvero portare dei cambiamenti alle nostre vite".

L’artista si è soffermato sul proprio periodo di quarantena che lo ha portato anche a produrre un’opera molto importante. “Lo stimolo più grande è stato quello di trovare un modo di comunicare originale e che permettesse allo spettatore di assistere fisicamente all’opera. Il risultato è stato “Alla deriva del vento” (leggi qui): 50 palloncini bianchi con attaccati dei messaggi diretti ai propri cari, simili a quelli che un naufrago metterebbe in una bottiglia. Ciò mi ha permesso di mostrare al mondo il mio lavoro restando a casa mia, nel pieno rispetto delle regole e simmetricamente ha permesso lo stesso a chi, guardando fuori dalla sua finestra, vedeva passare uno dei miei palloncini".