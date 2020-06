Cavaglià, il Comune determina gli edifici soggetti al bonus facciate

La legge di bilancio 2020 dispone che per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero oppure al restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, ubicati in zona A o B, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento

A Cavaglià, il Comune ha determinato come zona A le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale, o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.

Mentre nella zona B sono comprese le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A, e, nello specifico, si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona, e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 metro cubo/metro quadro.

Per ulteriori informazioni si può contattare l'ufficio tecnico del Comune di Cavaglià.