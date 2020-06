Zubiena, il sindaco sui lavori delle strade: “Aspettiamo aiuti per poter agire”

La situazione attuale che sta vivendo la nostra penisola sta influenzando anche le realtà più piccole del nostro territorio: fra queste troviamo anche il comune di Zubiena. Come il resto del paese, anche in questo caso si sta provando a ripartire dopo mesi di lockdown. Su questo punto si è espresso il sindaco Davide Basso: “Stiamo agendo per ottenere il massimo contributo possibile dalla Regione per poter lavorare sulle nostre strade e riqualificarle. Il fatto è che nessuno può fare qualcosa senza avere i soldi per farlo e questo è ciò che sta accadendo ora in Italia: i comuni stanno aspettando contributi concreti per poter aiutare i propri cittadini.”

Il primo cittadino di Zubiena ha inoltre rilasciato dichiarazioni riguardanti la politica nazionale: “ Credo che il 'colore' di un politico non sia importante: se qualcuno vuole aiutare il prossimo lo farà. Il problema è che in questo momento vedo solo persone che protestano e protestano senza però fare la cosa più importante: dare una soluzione. È giusto manifestare ma bisogna prima chiedersi cosa si farebbe al posto di chi è al governo, riflettendo su quali siano le possibilità economiche e giuridiche di queste stesse persone che si sta criticando. Nella mia piccola realtà. capisco chi, ad esempio, si esprime a mio sfavore perché in questo momento non sto portando qualcosa di concreto ai cittadini. Però posso assicurarvi che in 5 mandati (2 da vicesindaco e 3 da sindaco) non ho mai assistito ad una situazione di questo tipo, e perciò cerco di valutare bene il da farsi per procedere. In questo momento non vi sono le possibilità economiche, salvo aiuti statali”.