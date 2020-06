Cirio annuncia: "A luglio in busta paga bonus della Regione per medici, infermieri e Oss"

Arriverà a luglio in busta paga il bonus della Regione per il personale sanitario del Piemonte. Ad annunciarlo è il Presidente della Regione Alberto Cirio su Facebook, che spiega come dei 55 milioni stanziati “41 andranno ad infermieri, Oss e alle altre professionalità socio sanitarie impegnate in prima linea per l’emergenza Covid, e altri 14 milioni al personale medico”.

“Questo riconoscimento economico – spiega il governatore - non può in nessun modo ricompensare il lavoro, la dedizione e il sacrificio che il personale sanitario del Piemonte ha dedicato alla sua gente in questi mesi di emergenza”.

“Il nostro è un gesto simbolico, ne siamo consapevoli, ma porta con sé tutta la sincera riconoscenza che la nostra Regione ha verso le donne e gli uomini della sua sanità” conclude Cirio.