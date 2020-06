Candelo, riapre la biblioteca: ecco le novità

Da domani, mercoledì 10 giugno, la Biblioteca di Candelo riapre al pubblico con la riattivazione del servizio prestito libri. A darne notizia lo stesso assessore Gabriella Di Lanzo che dichiara: “L’amministrazione, nonostante il recente furto subito, ha voluto dare un segnale forte e, a seguito di un ripristino e una sanificazione in tempi record, possiamo riaprire la Biblioteca rispettando tutte le necessità di questa fase. Specifici protocolli a tutela di utenti e operatori prevedono ad esempio una quarantena di 10 giorni per i libri restituiti prima di poter essere nuovamente disponibili al prestito”.

E' stato strutturato un percorso segnato da apposita cartellonistica per dirigere i flussi in entrata e in uscita, con l'attivazione di un apposito sportello prestiti, che permetterà ai cittadini di prendere e restituire libri senza dover accedere ai locali interni. Per prenotare i libri sarà sufficiente inviare una mail a biblioteca.candelo@libero.it o telefonicamente in orario di apertura al numero 0152535146 affinché il testo possa essere preventivamente preparato per la consegna all'utente. In questa fase la biblioteca avrà un orario ridotto (lunedì-mercoledì 14-17; martedì, giovedì e venerdì 9-12).

Sulla questione Paolo Gelone ha sottolineato che si sta lavorando “a nuovi servizi per rispondere alle esigenze socio-culturali post-emergenza: la cultura è anche motore sociale e la nostra Biblioteca è da sempre un importante valore aggiunto per la città. In questo primo periodo l’apertura sarà garantita da un dipendente comunale e una volontaria del servizio civile; il supporto dei gruppi e associazioni di volontariato riprenderà in seguito così come le attività collaterali: in base all’evolversi della situazione sanitaria e delle relative prescrizioni in materia, ci auspichiamo di poter riattivare presto queste preziosissime collaborazioni.”