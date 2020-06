Calano i casi positivi nel Biellese: 58 i comuni senza Covid. Ecco la mappa dei contagi

Migliora la situazione dei contagi nei comuni del Biellese e il peggio sembra ormai alle spalle. È quanto si desume dalla mappa interattiva della regione Piemonte che mostra in tempo reale i dati dell'emergenza sanitaria legata al coronavirus. Ad una prima occhiata predomina il colore verde in moltissime realtà della nostra Provincia, dove non si registrano casi positivi al test Covid-19 e non risultano in data odierna deceduti, guariti o in via di guarigione.

Su 74 comuni biellesi, 58 sono quelli con 0 casi accertati: tra questi, spiccano Cossato, Lessona, Masserano, Mongrando, Ponderano, Quaregna Cerreto, Salussola, Sandigliano, Vigliano Biellese e Viverone. A Biella sono 4 i casi attualmente rilevati, 4 a Portula, 3 a Pollone e 2 a Valdilana. Nel circondario Gaglianico e Candelo riscontrano un solo contagiato, così come Veglio, Valle San Nicolao e Crevacuore.

La Valle Cervo è completamente libera dalla presenza del virus, ad eccezion fatta di Andorno Micca, dove 6 persone sono attualmente positive al Covid-19. Casi isolati anche in Valle Elvo, con Sordevolo, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore e Donato fermi ad un solo contagiato, così come a Cavaglià, nel Basso Biellese. 2 i casi a Camburzano. I dati arrivano dall'Unità di crisi Covid della Regione Piemonte e sono aggiornati alle 18.30 di ieri, lunedì 8 giugno.