Giletti candidato sindaco di Torino con il centrodestra? Lui smentisce: “Notizia da Carnevale”

“Una notizia da Carnevale. Mi basta già quello che faccio e il ruolo di presidente nell'azienda di famiglia, e non vedo per me un futuro da sindaco”. Queste le dichiarazioni rilasciate da Massimo Giletti a Repubblica, a proposito delle indiscrezioni di queste ore che lo vorrebbero candidato sindaco a Torino per il centrodestra nel 2021. Sussurri rimbalzati a livello nazionale ma che al momento non trovano conferme ufficiali.

Il conduttore televisivo e imprenditore biellese (alla guida dell'azienda di famiglia a Ponzone, dopo la scomparsa del padre Emilio) corrisponderebbe al profilo tracciato dal leader della Lega Matteo Salvini nei mesi scorsi: “Un professionista o un imprenditore senza tessere di partito ma vicino alla nostra area politico-culturale”. La smentita è arrivata immediatamente dal giornalista biellese non solo su Repubblica ma anche dalle colonne del Corriere della Sera dove sottolinea: “Di questo non parlo, non capisco perché mi continuino a chiamare, non è vero”. Smentite anche dai vertici del Carroccio piemontese.