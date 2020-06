Fase3. Pichetto (FI): piano Colao ha punti condivisibili ma Conte venga in Aula a riferire

"Il piano presentato da Vittorio Colao da una prima lettura si presenta ampio, articolato e con una serie di punti condivisibili e mi auguro che gran parte di questi siano inseriti nel Programma nazionale di riforma che dovrebbe vedere la luce la prossima settimana. Anzi molti dei temi trattati convergono verso soluzioni che da tempo Forza Italia aveva suggerito, e che se adottate da entrambi i governi Conte avrebbero consentito al Paese di sostenere meglio il difficile momento che stiamo vivendo. La vera questione rimane, piuttosto, quello della volontà politica che è il vero nodo.

Ieri lo stesso presidente Conte ha detto che sarà la politica a decidere del futuro di questo rapporto. Aggiungerei che il Parlamento deve essere coinvolto, e non può rimanere ad assistere a un dibattito limitato ai giornali e alle agenzie di stampa. Così come nemmeno la convocazione degli Stati generali dell'Economia può essere considerata la panacea di tutti i mali. Il presidente Conte, quindi, venga in Aula e presenti il lavoro svolto dalla task force di Colao e spieghi quali sono le strategie che il governo intende intraprendere per la Fase3".

Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia in Commissione Bilancio in Senato, Gilberto Pichetto Fratin, responsabile nazionale del Dipartimento Finanze e Bilancio.