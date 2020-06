Biella al Centro: interrogazione alla Giunta per Digital Divide e banda ultra larga

"La coalizione Biella al Centro ha presentato oggi una interrogazione che chiede alla Giunta quali siano i passi compiuti per permettere a tutti i cittadini biellese di usufruire della banda larga. Sappiamo tutti che in certe zone di Biella la banda larga è ancora oggi un sogno e probabilmente lo rimarrà, almeno nel prossimo futuro, se non si fa qualcosa. Ecco perché non è possibile attendere ulteriormente. L’obiettivo deve essere quello di portare subito la banda ultra larga a basso costo in tutte le case biellesi, per poter fornire servizi di istruzione, formazione, assistenziali e sanitari via internet.

Anziani e persone svantaggiate potranno essere “seguiti” dai servizi sociali e “visitati” da medici e infermieri a casa propria, con un semplice collegamento sullo schermo della televisione, rimandando il momento di un eventuale accesso a una residenza per anziani o il ricovero in una struttura sanitaria. Gli studenti devono poter partecipare alla vita scolastica che – inevitabilmente – manterrà momenti “non in presenza”, anche nel futuro. Senza quelle strozzature telematiche che hanno reso difficoltoso lo studio in questi mesi per molti ragazzi. I lavoratori in smart working, compresi quelli che cercheremo di attirare da fuori città, dovranno avere a disposizione banda garantita e superveloce, per massimizzare l’efficacia del loro lavoro da casa.

Il Comune è socio di una società – Città Studi – che tramite Megaweb persegue proprio l’obiettivo di aiutare tutti i cittadini del nostro territorio a superare il Digital Divide. Ciò permette di garantire competenza specializzata e tecnologie avanzate. Non ci devono essere alibi: banda ultra larga immediatamente per tutti i cittadini. Per chi può ottenerla a pagamento e per chi non ci riesce. Non possiamo permetterci che Biella arrivi in ritardo sulle infrastrutture del futuro: significherebbe mettere un’ulteriore ipoteca sulle possibilità della nostra città di competere".