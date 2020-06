Dal Nord Ovest - Versa la birra sulla volante della Polizia mentre è alla guida: denunciato

Venerdì pomeriggio, poco prima delle 16, gli agenti del Commissariato San Donato percorrendo Strada della Pellerina, in prossimità dell’incrocio con via Pietro Cossa, incrociano una Peugeot 307. Il guidatore, giunto all’altezza della volante, estrae dal finestrino la mano sinistra nella quale impugna una bottiglia di birra e versa parte della bevanda sull’auto della Polizia.

Quando gli agenti invertono la marcia, il conducente lancia la bottiglia dal finestrino. L’auto si dirige verso il campo nomadi di Strada della Berlia a Collegno, dall’auto scende il conducente che subito insulta gli agenti che lo fermano.

A seguito di accertamenti emerge che l’uomo, un cittadino croato di 40 anni era sprovvisto di patente e aveva precedenti di polizia per la guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche motivo per il cui viene denunciato in stato di libertà. Al quarantenne, è stato anche contestato il reato di getto pericoloso di cose.