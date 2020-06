Dal Nord Ovest – Schianto terribile tra 3 auto, 2 persone in codice rosso

Due persone trasportate in ospedale e tre auto coinvolte: questo il bilancio dello spaventoso scontro avvenuto questa mattina, intorno alle 7.50, a Vercelli, in prossimità della Tangenziale Ovest in direzione di Casale Monferrato. Saranno da stabilire le cause del sinistro. Sul posto, insieme ai sanitari del 118, anche una squadra dei Vigili del Fuoco che ha provveduto a liberare dai veicoli due soggetti rimasti incastrati nei propri veicoli. Successivamente sono stati portati al Pronto Soccorso di Vercelli in codice rosso. Sul posto due pattuglie di Polizia locale per i rilievi del caso.