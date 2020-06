Incidente sul lavoro a Graglia: milgiorano le condizioni dell'operaio ma il cantiere rimane sotto sequestro

Notizie rassicuranti arrivano da Novara dove è stato ricoverato l'operaio vittima dell'incidente sul lavoro nella scuola di Graglia. Si è ridimensionato, fortunatamente, il quadro clinico del dipendente dell'impresa campana appaltatrice dei lavori di ristrutturazione completa dell'edificio scolastico. Ad oggi le opere sono in ottimo stato di avanzamento con il solo tetto ancora da rivedere. Ed è proprio dal sottotetto che l'operaio originario del napoletano è caduto, poco prima delle 20 di venerdì 5 giugno. (LEGGI ANCHE).

Cosa sia realmente successo se un'imprudenza dello stesso dipendente o un crollo inaspettato sarà stabilito dall'indagine aperta dallo Spresal. Il cantiere è attualmente sotto sequestro. L'opera complessivamente ha un costo di 440 mila euro e quindi è stata oggetto di gara pubblica d'appalto. Non ancora definita una data certa sulla riapertura del cantiere per ultimare le opere di ristrutturazione. "Stiamo facendo il possibile -commenta il sindaco di Graglia, Elena Rocchi- ma sulla ripresa dei lavori esiste una grande incognita. Al momento non ho elementi validi per esprimermi".