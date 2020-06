In giro con due coltelli a serramanico, nei guai un biellese

Prosegue l'opera di controllo delle forze dell'ordine sul territorio. In questa rete è rimasto impigliato un 55enne biellese che, secondo i primi riscontri, portava in tasca, senza giustificato motivo, due coltelli a serramanico con una lama di circa 10 centimetri. A fermarlo per accertamenti i Carabinieri di Borgosesia. Gli oggetti sono stati sequestrati e il responsabile è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli.