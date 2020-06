Forti piogge, albero cade sulla Sp. 227, intervento dei Vigili del fuoco

Alle prime luci dell'alba di oggi martedì 9 giugno, gli uomini del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Cossato sono dovuti intervenire a Masserano sulla strada provinciale 227 causa una pianta che per le forti piogge attualmente in atto su tutta la provincia, si è abbattuta sulla carreggiata. Intervento portato a termine per il ritorno al normale flusso della viabilità.