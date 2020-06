FATE ATTENZIONE alla finta email dell'app Immuni: è una truffa online

È al centro dell'attualità nazionale la nuova app Immuni messa a punto dal Governo per monitorare i contagi del Covid-19. Ma i malintenzionati non stanno a guardare e hanno trovato il modo, nello stesso tempo, per sfruttare la buona fede dei cittadini. Ecco infatti che in questi giorni è circolata una mail fraudolenta che invita le vittime a scaricare un file .exe attraverso un dominio del tutto identico a quello della Federazione ordine dei farmacisti e che in realtà nasconde il ransomware FuckUnicorn.

“Il trojan, una volta entrato nel pc, blocca l’accesso ai file archiviati nell’hard disk delle vittime criptandoli – spiegano gli agenti della Polizia sul proprio sito ufficiale - Successivamente sul pc degli ignari utenti compare la richiesta di riscatto in Bitcoin e le istruzioni di pagamento. La Polizia postale e delle comunicazioni consiglia di non procedere mai ad alcun pagamento, anche perché non è certo che sia restituito il materiale criptato. Di tenere sempre aggiornato il sistema operativo del proprio pc e di installare un buon antivirus o antimalware.Effettuare con scadenza ravvicinata il backup dei dati presenti nel proprio supporto informatico al fine di evitare la perdita degli stessi; fare attenzione alle e-mail che arrivano “non attese”, evitando di aprire file allegati o seguire link indicati, cestinare le e-mail sospette”.

In caso di mail di questo tipo, segnalare alla Polizia postale (clicca qui).