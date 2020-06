Bloccato il "tassista abusivo" dei giovani. Prezzi stracciati per accompagnarli alla movida

E' stato sanzionato, gli hanno sequestrato la sua Volkswagen Golf e gli hanno ritirato la patente di guida. lui è un 50enne di Valle San Nicolao, meglio conosciuto come "l'autista dei ragazzi". Un'indagine lampo della Guardia di finanza ha permesso di bloccare l'autista abusivo, colui che non ha una regolare certificazione per il trasporto di persone. E' molto conosciuto nell'ambiente dei giovani perche di lui si fidano, si fanno trasportare anche quando le loro condizioni non consentono di mettersi alla guida per aver bevuto un solo bicchiere di troppo. O solamente per farsi andare a prendere e portare alla movida serale di turno. Il tutto a prezzi stracciati, non concorrenziali con coloro che hanno i giusti requisiti e devono pagare le tasse.

Il biellese era già finito sotto i riflettori della cronaca provinciale per essersi allontanato dai reparti dell'ospedale di Ponderano, pur essendo positivo al Covid 19. Era il 26 marzo scorso e con il calare della notte, il 50enne aveva approfittato della situazione per eludere i controlli e fuggire. Un'ora dopo era stato avvistato e bloccato in via Tripoli a Biella da una pattuglia della Squadra volante della Polizia. (LEGGI QUI).

Oggi si tratta di ben altra gravità: autista abusivo di ragazzini tra i 16 e 20 anni di media. E l'uomo dovrà rispondere dell'accusa di reato per abuso di concorrenza sleale nei confronti di chi possiede una licenza da tassista e viaggia con tanto di insegna sul tetto dell'auto. La sanzione che dovrà sborsare il biellese varia da un minimo di 1.816 ad un massimo di 7.264 euro. Insomma una vera scure per l'economia dell'abusivo tassista. Oltre a questo il 50enne potrebbe anche essere denunciato per aver esercitato una professione per la quale è prevista una particolare abilitazione.