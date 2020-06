Auto usata? Da Assauto.doc un'occasione da non perdere: Hyundai Ioniq Hybrid a Km 0 FOTO e VIDEO

Il mondo delle auto usate è una continua sfida per chi cerca di acquistare in sicurezza, ma non solo, per chi vorrebbe trovare la macchina in perfette condizioni di efficienza, come nuova. Assauto.doc offre soluzioni nel mondo dell’usato sicure e che possano soddisfare ogni tipo di richiesta.

Questa settimana una proposta interessantissima che mixa tecnologia e sostenibilità: Hyundai Ioniq Hybrid, la green car per eccellenza. Auto a km0, bella e perfetta come fosse nuova: presente in concessionaria con un motore 1600 benzina, oltre che al motore elettrico, con 141 cavalli totali. Un’auto completa, con interni igienizzati, telecamera posteriore, navigatore integrato, collegamento per il telefono con il sistema CarPlay di Apple, oltre che al classico collegamento Bluethoot, guida assistita, e molti altri contenuti di serie che potrete scoprire presso la concessionaria Nuova Assauto di Gaglianico.

Il prezzo è di € 18.550,00 (IVA e voltura escluse) con emissioni da 79 a 97 co2 g/km e consumi da 3,4 a 4,2 l/100 km, oltre all’esenzione per il bollo di 5 anni. Per maggiori informazioni clicca qui.

