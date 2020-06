Passione montagna, sabato aprono i rifugi Sella e Rivetti

Ancora un po’ di pazienza. Il rifugio Vittorio Sella, a differenza di come comunicato in precedenza, aprirà sabato 13 giugno anziché il 6. In contemporanea aprirà anche l’Alfredo Rivetti. Per il Quintino Sella, il Delfo e Agostino Coda bisognerà aspettare la fine del mese.

Ricordiamo inoltre che da venerdì riprende la normale attività di segreteria nella sede di via Pietro Micca 13 con orario 17-19,30 il martedì e il venerdì. La sede è stata santificata e sono state adottate le misure necessarie per il distanziamento sociale.